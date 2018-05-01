بعد التتويج ..السويحلي ينهيها بلا خسارة

أنهى السويحلي بطل مسابقة الطائرة منافسات مرحلة التتويج بفوز على الأهلي طرابلس بثلاثة أشوط مقابل شوط واحد.

وحسم بطل المسابقة الشوط الأول بخمس وعشرين نقطة مقابل ثمانية عشر، قبل أن ينجح الأهلي طرابلس في كسب الشوط الثاني بفارق أربع نقاط، لكن السويحلي تمكن من حسم الشوطين الثالث والرابع بخمس وعشرين مقابل عشرين وخمس وعشرين لسبع عشرة نقطة، ليكمل المسابقة بسجل خال من الهزائم، مؤكدا جداراته بالتتويج ببطولة ليبيا للمرة الثامنة في تاريخه.

وأكمل الأهلي بنغازي مبارياته في التجمع بفوز هو الثاني له على حساب الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وأنهى الاتحاد المصراتي الشوط الأول لصالحه بفارق نقطتين، أما الشوط الثاني فانتهى لمصلحة الأهلي بنغازي بخمس وعشرين مقابل سبع عشرة نقطة، لكن الاتحاد المصراتي عاد مرة أخرى وكسب الشوط الثالث بسبع وعشرين مقابل خمس وعشرين، وعرف وصيف المسابقة طريق العودة بالمباراة ليخطف الشوطين الرابع والخامس بخمس وعشرين لست عشرة وخمس عشرة نقطة مقابل تسع نقاط.

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