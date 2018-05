رونالدو يكشف حقيقة اقتراب نيمار من اللعب فى ريال مدريد

المتوسط:

استبعد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد لكرة القدم، انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف الفريق الملكي في القريب المنظور.

وقال رونالدو، وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد سمعت الكثير عن نيمار وريال مدريد، ولكن بصراحة، لا أستطيع أن أتخيل هذه الصفقة. دفع باريس سان جيرمان الكثير من المال من أجله. من الصعب التخيل أن يلعب نيمار يوماً في صفوف الريال. ربما هذا سيحدث بعد بضع سنوات. أعتقد أن كل شيء في باريس يعجبه”.

وكانت صحيفة “الديلي ميرور” قد ذكرت، في منتصف شهر مارس الماضي، أن نيمار طلب من والده البدء بالمفاوضات بشأن انتقاله إلى ريال مدريد، معربا عن استيائه من مستوى الدوري الفرنسي.

وانضم نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي قادما من برشلونة، مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو.

ودافع نيمار عن ألوان الفريق الفرنسي في 30 مباراة، سجل خلالها 28 هدفا، في جميع المسابقات.

