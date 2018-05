ننشر التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ فى دورى الأبطال

المتوسط:

يحتضن ملعب “سانتيا[و برنابيو”، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة تكسير العظام، بين ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ، وذلك ضمن إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذه المواجهة المصيرية بالتشكيلة الأساسية التالي:

لحراسة المرمى: الكوستاريكي كيلور نافاس

لخط الدفاع: البرازيلي مارسيلو، سيرخيو راموس، الفرنسي رافائيل فاران، لوكاس فاسكيز

لخط الوسط: الألماني توني كروس، البرازيلي كاسيميرو، الكرواتي لوكا مودريتش.

لخط الهجوم: أسينسيو، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الويلزي غاريث بيل.

وفي المقابل، من المنتظر أن يختار الألماني يوب هاينكس، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الفريق الملكي:

لحراسة المرمى: زفن أولريخ

لخط الدفاع: رافينيا – نيكلاس زوله، ماتس هوملز، جوشوا كيمينش

لخط الوسط: الإسباني تياغو ألكانتارا، الإسباني خافي مارتينيز، الكولومبي خاميس رودريغيز

لخط الهجوم: الفرنسي فرانك ريبيري، توماس مولر، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن ريال مدريد تغلب على العملاق البافاري (2-1) في عقر داره، في مباراة الذهاب، التي جرت بينهما الأسبوع الماضي، على ملعب “أليانز أرينا”، في مدينة ميونيخ.

