الفرعون صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى عالم الكرة

أكد هداف نادي ليفربول المصري محمد صلاح، أن البرازيلي رونالدو والملقب بـ”الظاهرة” هو مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

ونقلت صحيفة “دياز” الإسبانية عن الفرعون المصري: “دائما ما أقول إن رونالدو يمتلك كل شيء، المهارة والمراوغة والتسجيل، وكنت أتمنى اللعب بجواره، ولكنه اعتزل قبل ذلك”.

وأكد صلاح أنه يمتلك ذكريات رائعة عن النجم البرازيلي عندما كان صغيرا، مضيفا أنه يتمنى أن يقابله شخصيا.

يذكر أن رونالدو هو واحد من أفضل المهاجمين على مر التاريخ، ودافع عن ألوان مجموعة من الأندية أبرزها، الغريمان برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى إنتر ميلان، وقاد منتخب بلاده البرازيل لبلوغ نهائي مونديال 1998، والتتويج بلقب كأس العالم 2002.

