الحكم الدولي الجزائري سفيان سي يوسف: مستويات الفرق الليبية متقاربة .. وطبيعة البشر الكرماء وجدتها كما هي

بنغازي 01 مايو 2018 (وال) – أعرب الحكم الجزائري في كرة السلة سفيان سي يوسف عن سعادته الغامرة والكبيرة بتواجده في ليبيا ، من أجل إدارة مباريات دوري التتويج لكرة السلة في المرحلتين الأولى والثانية.

ووصف الحكم سفيان في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية” أن مباريات دور التتويج النهائي للسلة قوية ويصعب التكهن بمن سيكون البطل فيها، ولا يمكن لأحد أن يرشح فريقًا من الأندية الستة حتى وإن كان الأقرب لنيل اللقب فريقا النصر والأهلي طرابلس.

وأوضح الحكم الجزائري، أن حضوري هذا الموسم هو الثالث من نوعه في إدارة المباريات النهائية في ليبيا، حيث سبق لي إدارة مباريات في نهائيات 2010 ، والثانية كانت عام 2014 ، وها أنا أعود إلى ليبيا لإدارة نهائيات دوري التتويج مجدداً.

وتابع سفيان ” هذا العام لا يختلف تماماً عن 2014 / 2010 ، فالأمور الأمنية لم تتغير، وطبيعة البشر الكرماء وجدتها كما هي، زد على ذلك المستوى الفني الذي تطور وتحسن نوعاً ما.

واستطرد الحكم الجزائري سفيان سي يوسف قائلا :”مستويات الفرق متقاربة تماماً، وهناك ندية وحماس بين لاعبي الفرق، وهذا الشي تفاجأت به عند قدومي إلى ليبيا لأنني وضعت بعين الاعتبار أن البطولة الليبية كانت متوقفة ومن الصعب أن ترجع كما كانت”.

وأضاف ” عندما كنت متواجدًا في المرات السابقة كان اللاعبين الأجانب أكثر، وهذا الشي ينفع اللاعب نظراً للاحتكاك والتعلم وتغيير عقليته إلى الاحترافية، لكنه لا ينفع المنتخبات الوطنية والتي هي ستكون على موعد في استحقاق خارجي”.

وأشار سفيان إلى أن التحكيم الليبي به أسماء مميزة ومعروفة في الساحة التحكيمية أمثال محمد البريكي وعبد العزيز الماقوري وجلال الورفلي بالإضافة إلى حميد الحمري، فهذه الأسماء لها خبرة كبيرة ، ودراية تامة بعالم السلة التحيكمي، أما عن الشباب فأعتقد أن لديهم إمكانيات كبيرة تؤهلهم إلى تقديم مستويات رفيعة ولديهم الرغبة أيضاً بأن يخطوا خطوات بعيدة في التحكيم.

وتحدث الحكم الجزائري سفيان “أن نهائيات ليبيا للسلة هذا العام بها اعتراضات من اللاعبين والمدربين وكذلك الإداريين وهذا الأمر شي طبيعي ومعتاد ومتوقع، لكن ينبغي القول أن تلك الاعتراضات كانت بطريقة مهذبة ومحترمة دون التعدي والإطالة في الحديث.

وقال سفيان سي يوسف” على جميع الأطراف من مدربين وإداريين ولاعبين أن يعوا جيداً أن هناك تعديلات جديدة في قانون التحكيم ويجب علينا تطبيقها ولابد عليهم أن يدركوا تماماً أن الحكم بشر يخطي ويصيب.

وأشار الحكم سفيان إلى أن محطاته في التحكيم كانت عديدة ومن أهم هذه المحطات إدارته مباريات أولمبياد ريو في الفلبين 2016، وإدارة مباريات كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاماً في مصر، بالإضافة إلى تحكيمه في نهائي أفريقيا مرتين متتاليين 2015 /2017 في تونس كذلك تحكيمي إلى نهائيين أفريقيا للأندية 2016 / 2018 مصر وتونس.(وال – بنغازي) س أ / أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال