زيدان: مستقبلى مع ريال مدريد لن يتوقف على الفوز بدورى الأبطال

قال زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إنه لا يعتقد أن مستقبله مع النادي يتوقف على الفوز بلقب دوري الأبطال، وذلك أثناء استعدادات الفريق لخوض مباراة الإياب أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي.

وفاز الريال، الذي يسعى للفوز باللقب للعام الثالث على التوالي، على بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب النادي الألماني.ويتخلف ريال مدريد بـ 15 نقطة عن برشلونة، صاحب المركز الأول في الدوري الإسباني.

ولدى سؤاله عما إذا كان مضطرا للفوز بالبطولة للحفاظ على منصبه كمدير فني لريال مدريد، قال زيدان إن “الأمر بعيد تماما عن أن يكون كذلك.”

وأضاف أسطورة الكرة الفرنسية: “اليوم أنا مدرب، وأريد الاستمرار في هذا النادي. لكن ليس هذا ما يهمني، إذ أهتم أكثر وعلى الجميع أن يهتموا باللعبة، هكذا أفكر”.

ويبدو أن داني كاباخال الظهير الأيمن لريال مدريد، سوف يغيب عن المباراة، لكن زيدان كان متحفظا حيال إعلان بديل كارباخال، ويرجح أن يحل ناتشو أو لوكاس فاسكيز، محل الظهير الأيمن المصاب.

وأكد المدير الفني للريال أنه سوف يركز على الهجوم من الدقيقة الأولى من المباراة على الرغم من الواقع الذي يشير إلى أن التعادل أو الهزيمة بهدف مقابل لا شيء تصل بالفريق الإسباني إلى الدور النهائي.

وأضاف: “لابد أن نفكر في الفوز بالمباراة وأن ننزل إلى أرض الملعب ولدينا الإرادة لتحقيق ذلك.”، مشددا على أهمية أن يسجل لاعبو الريال في وقت مبكر من المباراة وأن هذا ما سيحاول فعله.

وفاز يوب هينكيز، المدير الفني الانتقالي لبايرن ميونيخ بلقب دوري الأبطال مع بايرن في موسم 2012-13 قبل أن يتولى بيب غوارديولا مسؤولية الفريق.

وقال هينكيز: “نحتاج إلى التقليل من الأخطاء إلى الحد الأدنى مع بعض التغييرات البسيطة عما كنا عليه في مباراة الذهاب”.

وأضاف: “بالإبقاء على الوضع كما هو عليه خطأ، فقد رأيت إيجابيات، لكنني اكتشفت أن هناك ما يحتاج إلى الإصلاح”.

وتابع: “سوف نحاول تدارك الأخطاء، وأن نهاجم. فالأهداف التي دخلت مرمانا جاءت نتيجة أخطاء، ولا علاقة لها بالتنظيم ولا طريقة اللعب”.

