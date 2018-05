تكريما لمشجع فريق ليفربول الانجليزى الذى تعرض للاعتداء من قبل جماهير الفريق الايطالى فى مباراة الذهاب، ارتدى لاعبو الفريق الايطالى قمصنا عليه اسم المشجع ليفربول “شون كوكس” البالغ 53 عاما.

كانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين جماهير الفريقين قبل مباراة الذهاب، واعتدى خلالها اثنان من مشجعى روما على شون وفقد وعيه، ودخل فى غيبوبة، الأمر الذى دفع شرطة روما لاتهام نظيرتها فى ليفربول بالتقصير وعدم تأمين المباراة بالشكل الأمثل.

وظهر لاعبو روما فى التدريبات وهم يرتدون قمصانا مكتوبا عليها جملة “فورزا شون”، وذلك لتقديم الدعم للمشجع الذى يرقد فى حالة حرجة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز ليفربول على ملعبه 5 / 2، لذلك يحتاج روما لتكرار الريمونتادا التى فعلها أمام برشلونة فى ربع النهائى، وأن يفوز 3 / 0 لكى يتأهل للنهائى، بينما يحتاج ليفربول للفوز أو التعادل بأى نتيجة، أو حتى الهزيمة بهدفين نظيفين.

The post “فورزا شون” .. كيف اعتذر نجوم روما لمشجع ليفربول الإنجليزى؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية