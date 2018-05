أسطورة مانشيستر يستبعد وصول روما لنهائى أوروبا بعد فضحية الذهاب

المتوسط:

أشاد أسطورة نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى روى كين بآداء لاعبى فريق ليفربول فى مباراة الذهاب أمام روما الإيطالى والتى انتهت بهزيمة فريق العاصمة الإيطالية 2- 5، بأقدام محمد صلاح ورفاقه، واستبعد كين تأهل روما إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد الهزيمة الثقيلة على ملعب “آنفيلد” الأسبوع الماضى، والتى شهدت تألق الفرعون محمد صلاح الذى نجح فى تسجيل “هدفين” وصناعة مثلهما، وأن الفريق الأنجليزى الأقرب للوصل إلى النهائى.

وقال روى كين فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية: “بعد الأداء الذى ظهر عليه روما فى مباراة الذهاب، استبعد نجاح الفريق الإيطالى فى تحقيق ريمونتادا جديدة مثلما فعل أمام برشلونة، محمد صلاح ورفاقه نجحوا فى تمزيق روما إلى أشلاء فى مباراة الذهاب”.

أضاف نجم مانشستر يونايتد المعتزل: “روما سيظهر بشكل أفضل فى مباراة الغد، لكنى استبعد تحقيقه للفوز بثلاثية نظيفة والتأهل للمباراة النهائية، فى ظل المميزات التى يتحلى بها ليفربول وأبرزها سرعة بناء الهجمة”.

وكان روما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نجح فى الإطاحة بنظيره برشلونة الإسبانى من الدور ربع النهائى، بعدما تغلب على الفريق الكتالونى بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب التى أقيمت على ملعب “الأولمبيكو”، بعد خسارته فى لقاء الذهاب بملعب “كامب نو” بنتيجة 1 – 4، وهى النتيجة التى يحتاجها فى مباراة الغد لعبور الدور نصف النهائى.

