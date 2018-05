المتوسط:

نظمت إدارة نادي التحرير الرياضي بتاجوراء حفل تكريم للإدارة الفنية ولاعبي النادي لفئة الكبار، وذلك بعد نيله ورقة الترشح لدوري الدرجة الثانية.

وشارك في هذه الاحتفالية عدد كبير من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي واللاعبين القدامى من عدة أندية وبعض المسؤولين عن قطاع الشباب والرياضة، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس البلدي، التي كانت حاضرة ومشاركة في هذا التكريم.

