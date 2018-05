فيديو.. ريال مدريد يصعد لنهائى أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ

المتوسط:

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعدما ارتكب سيفن أوليرتش حارس بايرن ميونخ خطأ “كوميدياً” ليسجل بنزيمة هدفاً لفريقه الذي تعادل مع ضيفه الألماني 2 -2 يوم الثلاثاء في إياب المربع الذهبي للبطولة.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب اليانز أرينا بفوز الريال 2-1 ليتفوق النادي الإسباني 4 -3 في مجموع المباراتين.

وتقدم جوشوا كيميتش بهدف لبايرن في الدقيقة الثالثة ولكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11.

وعاد بنزيمة وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني ثم سجل الكولومبي خاميس رودريغيز المعار من ريال مدريد للنادي البافاري، هدف التعادل في الدقيقة 63.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي الأربعاء، علما بأن ليفربول حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 5 -2.

وأطاح ريال مدريد بمنافسه الألماني من دور الثمانية لنسخة الموسم الماضي للبطولة بالفوز عليه 6 -3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، وفي مجموع مواجهاتهما معا التقى الفريقان ثمان مرات في المربع الذهبي لدوري الأبطال حيث فاز بايرن أربع مرات مقابل أربعة انتصارات للريال.

وبلغ ريال مدريد نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في أخر خمسة مواسم، ليصبح على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقبه الثالث على التوالي في البطولة القارية واللقب الثالث عشر في تاريخه.

وبات البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات دوري الأبطال، بإجمالي 152 مباراة متفوقا بمباراة واحدة على تشافي النجم السابق لبرشلونة.

وفشل بايرن ميونخ بذلك في الوصول للمباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخهن حيث بلغ المحطة الأخيرة للبطولة عشر مرات من قبل وتوج باللقب خمس مرات، كان أخرها في 2013 حينما حصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال تحت قيادة مدربه يوب هاينكس، الذي عاد لتدريب الفريق في وقت سابق من الموسم الحالي.

وتبددت مساعي بايرن في تكرار الثلاثية بعد خروجه من البطولة الأوروبية، ولكن الفريق لازال أمامه فرصة الجمع بين ثنائية الدوري والكأس حيث توج بالفعل بلقب البوندسليجا فيما يلتقي مع اينتراخت فرانكفورت في نهائي الكأس يوم 19 مايو الجاري.

وعلى الجانب الأخر أبقى الريال على آماله في التتويج بلقب البطولة الأوروبية، بعدما خرج خالي الوفاض من منافسات الموسم الحالي بعد سيطرة برشلونة على لقب الدوري والكأس في إسبانيا.

