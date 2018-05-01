فرحة ملكية.. وسعي للفوز الثالث

تأهل حامل اللقب ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في سعي للحفاظ على لقبه، بعد مباراة ساخنة مع بايرن ميونيخ الألماني، على سانتياغو برنابيو في إياب نصف نهائي الأبطال.

وأهدر بايرن فرصاً عديدة للتسجيل، لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي 2-2، ويغادر النادي الملكي المباراة بفرحة انتصار صعب.

ووضع مدافع بايرن فريقه في المقدمة في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، قبل أن يعدل كريم بنزيمة النتيجة في الدقيقة 11، ثم يضاعفه بهدف آخر بخطأ من حارس بايرن ميونيخ في بداية الشوط الثاني.

عاد جيمس رودريغز، ليمنح ناديه المعار إليه من ريال مدريد التعادل في الدقيقة 63، وتبدأ فترة ساخنة من المباراة، زادت فيها إثارة اللعب، مع محاولة الفريقين بلوغ النهائي.

ريال الذي أصبح أول فريق بعد يوفنتوس عام 1998 يبلغ النهائي لثلاث سنوات متتالية، سيواجه المتأهل من مباراة ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي، في النهائي الذي سيقام في العاصمة الأوكرانية كييف، في 26 مايو الجاري، وسيعادل إن فاز رقم بايرن 1976 في الفوز باللقب ثلاث مرات متتالية.

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