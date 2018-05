المتوسط:

اختتمت فعاليات دوري مزدة لكرة القدم التي جمعت فريقي القدامى بمزدة وفريق فوار غنيوالذي شاركت فيه مناطق مزدة ونسمة ويفرن والشقيقة وفسانو وفوار غني.

وإنتهت المباراة بفوز فريق القدامى بمزدة بـ 5 أهداف مقابل هدف وحيد، هذا وكرمت اللجنة المشرفة، إدارة مستشفى مزدة العام الراعي الرسمي لهذا النشاط.

