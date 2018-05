المتوسط:

التقى عبدالرحمن العبار عميد بلدية الأهلي، أمس الثلاثاء، بفريق الكرة الخماسية، أبطال كأس ليبيا للكرة الخماسية وعضو مجلس الإدارة توفيق الدغاري ورئيس الجمعية العمومية وقدامى لاعبي الأهلي ورابطة المشجعين.

وقدم عميد البلدية، التهنئة للفريق البطل. كما قامت رابطة المشجعين بتكريم عميد البلدية على مجهوداته واهتمامه بالرياضة وبالنادي الاهلى .

