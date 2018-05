المتوسط:

على هامش مباراته مع فريق قدامى رفيق صرمان قام فريق قُدامى الاتحاد، أمس الثلاثاء، بزيارة إلى أسرة الشرشاري القاطنة بالمدينة والتي تعرض أطفالها لحادثة اختطاف وقتل في واقعة من أبشع الجرائم التي حدثت في البلاد .

وقدم الفريق واجب العزاء للأسرة باسم نادي الاتحاد وقام بمواساتهم في مصيبتهم آملين أن تختفي مثل هذه الجرائم من واقع مجتمعنا .

