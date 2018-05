المتوسط:

أجري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مهند عيسي، أمس الثلاثاء، عملية علي الرباط الصليبي بمصحة عليسة بتونس تحت إشراف الدكتور محسن الطرابلسي.

وقال الدكتور محسن الطرابلسي، إن اللاعب يحتاج لفترة حتى يستطيع العودة للملعب مرة أخرى، وأنت تلك الفترة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر.

