الإصابة تنهي موسم مهند إيتو

تلقى فريق الأهلي طرابلس صدمة كبيرة بتأكيد غياب لاعب وسطه الدولي مهند عيسى الشهير بـ “مهند إيتو” عن الملاعب لمدة تتراوح بين خمسة أو ستة أشهر وهو ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق وعدم المشاركة معه بالدور الرباعي لبطولة الدوري الممتاز وكذلك باقي أدوار مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

وكان اللاعب السابق للأولمبي قد تعرض لإصابة خطيرة بمباراة فريقه أمام منافسه المدينة بالكأس ليخضع بالتالي لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بإحدى المصحات التونسية.

والتحق إيتو بصفوف الأهلي طرابلس هذا الموسم قادماً من فريق رفيق صرمان وقدم عروضاً قوية مع الفريق.

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