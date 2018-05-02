اخبار الرياضة

الإصابة تنهي موسم مهند إيتو

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى فريق الأهلي طرابلس صدمة كبيرة بتأكيد غياب لاعب وسطه الدولي مهند عيسى الشهير بـ “مهند إيتو” عن الملاعب لمدة تتراوح بين خمسة أو ستة أشهر وهو ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق وعدم المشاركة معه بالدور الرباعي لبطولة الدوري الممتاز وكذلك باقي أدوار مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

وكان اللاعب السابق للأولمبي قد تعرض لإصابة خطيرة بمباراة فريقه أمام منافسه المدينة بالكأس ليخضع بالتالي لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بإحدى المصحات التونسية.

والتحق إيتو بصفوف الأهلي طرابلس هذا الموسم قادماً من فريق رفيق صرمان وقدم عروضاً قوية مع الفريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك