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لاجديد يذكر والقديم يعاد .. الريال في نهائي الأبطال

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-مدريد

وصل ريال مدريد الإسباني، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، بعد تعادله مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 2-2، في إياب نصف النهائي، على ملعب سانتياجو برنابيو.

أحرز هدفي ريال مدريد، كريم بنزيما في الدقيقتين 11 و46، فيما أحرز جوشوا كيميتش وخاميس رودريجيز، هدفي بايرن ميونخ، في الدقيقتين 3 و63.

وتأهل الفريق الملكي، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، على ملعب أليانز أرينا، ليذهب إلى كييف، بعد الفوز بنتيجة (4-3) في مجموع المواجهتين ويصعد إلى نهائي البطولة للمرة الثالثة تواليا بعد أن أحرز لقبها في العامين الفارطين .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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