المتوسط:

يسعى ليفربول الإنجليزي لحرمان مضيفه روما الإيطالي من تسجيل “ريمونتادا” جديدة، عندما يتجدد الصراع بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد فاز الريدز ذهابًا على ملعبه بنتيجة (5-2)، في مباراة تألق فيها المصري محمد صلاح بالمساهمة في أربعة أهداف ضد فريقه السابق، ليضع ليفربول على حافة المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني.

ويحلم روما بتكرار المفاجأة المدوية التي فجرها أمام برشلونة الإسباني في ربع نهائي المسابقة، بعدما حافظ على آماله بهدفين متأخرين ذهابًا، ليصبح بحاجة إلى ثلاثة أهداف نظيفة لينتزع بطاقة التأهل.

سيكون صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يصل إلى المباراة النهاية لدوري أبطال أوروبا، والخامس عربيًا بعد الجزائري رابح ماجر، والثلاثي المغربي رضوان حجري ومهدي بن عطية وأشرف حكيمي.

بينما يتطلع صلاح أيضًا إلى ما هو أبعد من ذلك، وتحقيق حلمه الشخصي الذي أفصح عنه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، لتكرار إنجاز رابح ماجر الذي تُوج مع بورتو البرتغالي باللقب موسم (1986-87).

The post صلاح يسعى لترويض ذئاب روما وتحقيق إنجاز ماجر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية