المتوسط:

أعرب ماتس هاميلز مدافع بايرن ميونخ الألماني، عن حسرته وخيبة أمله إزاء خروج الفريق على يد ريال مدريد الإسباني من الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال هاميلز عقب مباراة أمس على ملعب “سانتياجو برنابيو” بمدريد “إنه أمر مؤلم للغاية ، شعرت بأننا الفريق الأكثر خطورة ، ولكن ريال مدريد ارتكب أخطاء أقل”.

وتعادل بايرن مع الريال 2 / 2 مساء الثلاثاء في مباراة الإياب بعد أن فاز ريال مدريد على منافسه البافاري 2 / 1 ذهابا في ميونخ يوم الأربعاء الماضي.

وكان ريال مدريد قد سجل هدف الفوز 2 / 1 في مباراة الذهاب إثر أخطاء دفاعية من قبل بايرن ، كما سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني لريال مدريد في مباراة الإياب أمس إثر خطأ فادح ارتكبه زفن أولريش حارس مرمى بايرن.

The post هاميلز يعرب عن أسفه لخروج «البايرن» من دوري الأبطال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية