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الاتحاد يستعد لملاقاة السويحلي في الممتاز

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل فريق الاتحاد تدريباته اليومية بملعبه استعدادا لمواجهة السويحلي في المباراة الختامية لدوري المجموعات من مباريات الممتاز.

واعتمد غارزيتو من خلال التدريبات على مجموعة من لاعبي فئة الأواسط والأشبال كما شهدت التدريبات أيضا عودة المحترف السوداني السماني الصاوري للالتحاق بصفوف الفريق.

وستجري مباراة الاتحاد والسويحلي مساء الجمعة على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

وسبق للاتحاد أن تأهل للدوري النصف نهائي من مسابقة كأس ليبيا عقب فوزه على الأخضر، وينتظر المترشح من مباراة المحلة والأهلي طرابلس لتحديد ملامح المباراة نصف النهائية كما تصدر الفريق مسابقة الدوري في مجموعته الرابعة من دون أي خسارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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