بعد 27 عاما ..اتحاد بلعباس يتوج بكأس الجزائر

فاز اتحاد بلعباس بلقب كأس الجزائر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على شبيبة القبائل في المباراة النهائية التي أقيمت أمس.

وبدء بلعباس بالتسجيل مبكرا بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة عن طريق حمزة بلحول، وعاد نفس اللاعب في الدقيقة (49)، ليسجل هدفه الشخصي الثاني له، والثاني لفريقه.

وقلص عادل جرار الفارق للشبيبة الذي تبددت آماله في إدراك التعادل، بعد طرد الحارس مليك عسلة لاعتدائه على بلحول، مما تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة (72)، فشل عبد الصمد بونوة في ترجمتها إلى هدف.

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها بلعباس بكأس الجزائر بعد انتظار دام 27 عاما.

