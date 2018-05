الإصابة تغيّب لاعب وسط المنتخب الليبي 6 أشهر

المتوسط:

يبتعد لاعب وسط المنتخب الليبي وفريق الأهلي طرابلس مهند عيسي “إيتو” عن ملاعب كرة القدم لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر.

وأوضحت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب أجرى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بتونس تحت إشراف الدكتور محسن الطرابلسي.

وقدم عيسى مستويات كبيرة مع المنتخب الليبي وفريقه الأهلي طرابلس هذا الموسم، وسبق له اللعب لفرق رفيق صرمان ووفاق صبراتة والأولمبي الزاوية.

