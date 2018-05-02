نادي الوطن يستكمل مرافقه

يواصل نادي الوطن الرياضي بمنطقة أبوعيسى بالمنطقة الغربية استكمال بناء مرافقه من ملاعب ووحدات إدارية وخدمية وترفيهية.

وفي هذا الصدد افتتح النادي البرتقالي الأيام الماضية المقهى الخاص بجماهيره ومحبيه والذي يأتي ضمن خطط الإدارة للنهوض بالنادي وجعله من الأندية النموذجية بالمنطقة وليبيا بصفة عامة.

يذكر أن فريق الوطن لكرة القدم كان قد احتفل مؤخراً بالصعود من الدرجة إلى الدرجة الثانية بعدما قدم موسماً مثالياً استحق عليه التأهل لدوري الدرجة الثانية بالموسم القادم.

وتأتي جميع التحضيرات بهدف تجهيز النادي على أعلى طراز حتى يساهم في خدمة شريحة الشباب.

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