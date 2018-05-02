اللاعب الأمريكي دجوان بروكس: تغمرني سعادة في نيل اللقب … وسأنقل الصورة الصحيحة المثالية عن ليبيا

بنغازي 02 مايو 2018 (وال) – رغم قصر قامته إلاّ أنه يمتاز بالسرعة الفائقة والقدرة على اختراق دفاعات الخصوم، حيث أنه ساهم بشكل كبير في تتويج سلة النصر ببطولة الدوري وكان أحد الأسماء التي حافظت على اللقب للمرة الثانية توالياً.

دجوان بروكس.. يمتلك مهارات فردية عالية ويلعب بروح قتالية كبيرة في الملعب، ناهيك على تمريره للكرات بسلاسة لزملائه بالفريق، زد على ذلك ويفضل الاختراق من الأطراف والدخول من العمق من تحت لوحة الهدف.

تألقه الملفت للنظر جعله صاحب الترتيب الأول برصيد 55 تمريرة حاسمة، ودائماً في دوري التتويج ما يكون صاحب أكثر عدد من النقاط باللقاء، حيث سجل في آخر مباراة أمام الأهلي طرابلس 27 نقطة، فلكم الحوار في سطور

ما هو شعور بروكس بعد التتويج ببطولة الدوري؟

حقيقة التتويج مع النصر من أجمل لحظات حياتي وتغمرني سعادة كبيرة في نيل اللقب، وسعدت كثيراً لكوني ساهمت في الحفاظ على اللقب رفقة زملائي، ولا أستطيع أن أصف ما بداخلي من شعور وفرحة غامرة لأنها لحظة تاريخية ستظل في مخيلتي.

لماذا وصفتها بالتاريخية وأنت لديك محطات ناجحة فيما مضى؟

ليس من المبالغة ذكري أن التتويج مع النصر تاريخي، وعلى الرغم من خوضي محطات وتجارب ناجحة في السابق سواء خارج أمريكا الشمالية وكندا أو عندما كنت قائداً لويسترن كونيكتكت إلا أن تحقيق بطولة دوري مع النصر تعد أول بطولة أتوج بها في مسيرتي ، ولم يسبق لي تذوق طعم بطولة فيما مضى، لذا وصفت التتويج مع النصر تاريخي .

وماذا عن لاعبي النصر؟

نحن فريق واحد ،نحن منظومة متكاملة ، نجحنا مع بعض في تحقيق المطلوب والهدف وحققنا مطالب الجماهير وتمكنا من المحافظة على لقب الدوري، ووصولنا إلى الهدف هو دليل على قوتنا، لا سيما أن كل اللاعبين يلعبون بروح قتالية واحدة، نهاجم وندافع مع بعض، إضافة إلى تلقينا تعليمات الطاقم الفني من خارج خطوط الملعب، والتي كانت عاملاً أساسياً في نيل اللقب .

قبل مواجهة الأهلي طرابلس في بنغازي و طرابلس تحدثت بأنه لقاءك؟ ما تعليقك على ذلك؟

قبل كل شيء نحن أبطال في الوقت الحالي، وكل فرد داخل سلة النصر ساهم في نيل البطولة، أما عن حديثي هكذا في المرحلتين، أنا أحب المباريات ذات الطابع الكبيرة والتي بها جماهير غفيرة، وأنا لاعب محترف وعليّ أن أقدم ما لديّ للفريق الذي طلب ودي ، زد على ذلك اللاعب الجيد يظهر في المباريات الكبيرة من حيث تقديمه لمستويات تنال اعجاب جماهيره وتسبب إزعاج لمنافسيه.

بعد تحقيق البطولة هل لديك رغبة في البقاء مع النصر؟ وماذا عن نهائِي الكأس الذي سيقام الأسبوع المقبل؟

دعنا نتحدث عن الكأس، فلقاء الكأس سنواجه فيه الأهلي طرابلس وسيكون اللقاءُ قوياً للغاية مثل لقاء الدوري ، وسنعمل جاهدين على تحقيق لقبه، أما بالنسبة إلى مسألة البقاء مع النصر من عدمها، وبكل تأكيد لديه رغبة كبيرة في البقاء ولا توجد مشاكل في ذلك، فاللعب مع النصر له رونق وطابع خاص.

ما هي الصورة التي ستنقلها عن نادي النصر وليبيا عند رجوعك إلى أمريكا؟

قبل المجيء إلى ليبيا وبالتحديد في أمريكا يتحدثون معي أناس على أن ليبيا ليست آمنة ولا يوجد بها إستقرار، حقيقة انتابني خوف من ذلك الكلام، وبعد المجيء وجدت عكس ما سمعت، الآن دوري أنقل الصورة المثالية والصحيحة لكل من كان وراء مخاوفي من المجيء، وسأعطي صورة جيدة عن النصر خاصة وليبيا بصفة عامة، الواقع يتحدث هكذا، التتويج بالبطولة برهن وأكد ذلك من خلال الاستقبال والحفاوة التي تلقيتها من قبل الجماهير، أنا سعيد لكوني ساهمت بالبطولة وسعيد بالتتويج الأول في حياتي كبطولة دوري. (وال – بنغازي) س إ

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