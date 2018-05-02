أمن طرابلس يوقف الأنشطة الرياضية

عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، أعلنت مديرية أمن طرابلس إيقاف جميع النشاطات الرياضية لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها المديرية لهيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، جاء فيها ” نود إعلامكم بأن مديرية أمن طرابلس سوف تقوم بتعليق كل المناشط الرياضية داخل العاصمة من تاريخ اليوم 2 مايو ولمدة ثلاثة أيام عقب التفجير الإرهابي الجبان”.

وبهذا القرار فإن مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ضمن كأس ليبيا ومباراة الاتحاد والسويحلي ضمن الدوري الممتاز، سيتم ترحيلها إلى وقت آخر.

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