أتلتيكو مدريد يستضيف المدفعجية غدا باليوروبا ليغ

يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه أرسنال الإنجليزي على ملعب “واندا متروبوليتانو” غدا الخميس في مباراة قوية، ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

ويسعى الفريق الإنجليزي، الذي اكتفي بالتعادل الإيجابي (1-1) مع ضيفه الإسباني في مباراة الذهاب، للفوز بمواجهة الغد، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وعجز رجال المدرب الفرنسي لأرسنال أرسين فينغر، في مباراة الذهاب عن خطف فوز على أرضهم أمام فريق لعب بعشرة عناصر منذ الدقيقة العاشرة، بعد طرد المدافع الكرواتي سيمي فرساليكو، لحصوله على إنذارين.

من جهته سيبحث أتلتيكو مدريد للدفاع عن أفضليته في مباراة الذهاب (التعادل السلبي يكفيه) لبلوغ نهائي بطولة الدوري الأوروبي، التي توج بلقبها مرتين (2010 و2012).

ومن المرجح أن يعود المدافع المخضرم خوانفران (33 عاما) إلى صفوف الفريق الإسباني بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

