عروض للمدرب سالم ميلاد من الأردن والسودان

أكد المدرب الوطني سالم ميلاد في تصريح صحفي تلقيه عروضاً للتدريب في الدوري الأردني والسوداني.

وأضاف سالم ميلاد أن قرار إيقافه عن التدريب المحلي لمدة عام أصبح حجر عثرة يواجه مسيرته التدريبية داخل ليبيا.

وأضاف ميلاد أنه اضطر للبحث عن فرصة للتدريب خارج الوطن، خاصة بعد تخفيض عقوبة الإيقاف من عامين إلى عام واحد.

يذكر أن لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم قررت إيقاف المدرب سالم ميلاد عن مرافقة فريقه لمدة عام بعد أحداث مباراة فريقه رفيق صرمان مع الأهلي طرابلس ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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