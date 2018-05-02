الإيقاف والغرامة لمدرب سابق بتهمة التلاعب بنتيجة مباراة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الاربعاء، إيقاف رامون مارادياجا، المدرب السابق لمنتخب السلفادور، لعامين، بسبب قضية تلاعب بنتيجة مباراة.

ونقلت “رويترز” عن “الفيفا”، بأن مارادياجا لم يبلغ عن لقاء جمع بين اللاعبين وطرف ثالث، تم فيه التقدم بوعد لتعويض اللاعبين ماديا، مقابل تلاعبهم بنتيجة مباراة السلفادور مع كندا.

وذكر الفيفا، أن العرض رفض وقتها، وأن اللاعبين كشفوا عنه في مؤتمر صحفي، يوم 5 سبتمبر 2016.

وأوضح الفيفا في بيان له، أن مارادياجا أدين بسبب انتهاك القواعد الأخلاقية للمؤسسة فيما يخص الرشى والفساد وواجب الافصاح، وتم تغريمه بـ20036 دولار أميركي.

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