شحات تستقبل بحفاوة فريق الصداقة المتأهل لدوري الممتاز

شحات-العنوان

استقبل أهالي مدينة شحات بحفاوة كبيرة فريق الصداقة الذي تأهل إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل 2018 – 2019، إثر فوزه على فريق هلال سبها.

واستطاع الصداقة من نيل بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز بعد فوزه بهدف لصفر في المباراة التي جمعته مع فريق هلال سبها الأحد الماضي على ملعب زليتن، وذلك في ختام منافسات تصفيات الصعود.

وخرج الأهالي في استقبال فريق الصداقة وسط مشاركة واسعة من النساء والأطفال، إضافة إلى إطلاق ألعاب نارية وسط حماية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية الأمن.

وقامت الأجهزة الأمنية بتأمين المرافق الحيوية بالإضافة للنشاطات الرياضية بالمدينة.

وكان مدير أمن شحات العقيد محمد فرج، قد أكد في أبريل الماضي على أن المديرية حريصة كل الحرص على دعم الأنشطة الرياضية وتقديم كافة التسهيلات والإمكانات لدعم الرياضيين.

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