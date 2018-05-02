الخارجية تطمئن تحدي طمينة بقرب صدور التأشيرة الروسية للمشاركة ببطولة العالم

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الأربعاء، أن الوزير محمد سيالة تدخل في حل مشكلة إصدار التأشيرة الروسية للاعبي نادي تحدي طمينة للمشاركة في كأس العالم لأندية كرة القدم المصغرة بروسيا، وستصدر لهم في أقرب وقت.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن سيالة طالب الجانب الروسي على هامش زيارته إلى روسيا، بإصدار التأشيرة للاعبي تحدي طمينة، حتى يتسنى لهم المشاركة في بطولة العالم للعبة، بعد رفض الجانب الروسي إصدارها سابقا.

يُذكر أن بطولة كأس العالم لأندية كرة القدم المصغرة تستضيفها روسيا خلال مايو الجاري، بمشاركة عدد من الفرق العالمية.

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