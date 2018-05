الفيفا يدرس إقامة بطولة كأس العالم المصغرة

المتوسط:

عرض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة كل عامين، دون المساس بكأس العالم.

ومن المقترح إقامة البطولة الجديدة التي تعرف باسم “الثمانية الكبار” بمشاركة 8 منتخبات، وستكون بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم التي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية.

ويعتقد الفيفا أنه يمكن بيع حقوق البطولة، مقابل 25 مليار دولار لمدة 12 عاما.

وفي خطاب نقلت مفاده “رويترز”، قال إنفانتينو إن مجموعة غير محددة من المستثمرين عرضوا 25 مليار دولار للحصول على حقوق البطولة، التي يريد إقامتها في أكتوبر أو نوفمبر من كل عام فردي، بدءا من 2021.

وفي المقابل ووفقا لهذا المقترح، سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل 4 سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.

