المتوسط:

لحق ليفربول الإنجليزي بفريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته مع روما 2-4 في إياب نصف النهائي على ملعب “أولمبيكو” في العاصمة الإيطالية مساء الأربعاء.

وأحرز أهداف ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 9، وجيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة 25، فيما سجل لروما جيمس ميلنر بالخطأ في مرمى فريقه وإدين دجيكو في الدقيقة 52، ورادجا ناينجولان في الدقيقتين 86 و94.

وكان الفريق الإنجليزي قد قطع شوطا كبيرا لبلوغ النهائي عندما فاز على ملعبه في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 سجل فيها النجم المصري محمد صلاح هدفين وصنع آخرين، وبعد مباراة الإياب أصبحت النتيجة الإجمالية 7-6 لصالح ليفربول.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو الحالي على ملعب “إن إس كي أولمبيسكي”.

The post ليفربول يلحق بمدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية