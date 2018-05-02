ليفربول “يخسر ويفوز”.. ويعبر لكييف

بلغ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب استغلاله لمساندة الحظ له ليحبط انتفاضة روما الذي فاز 4-2 على الاستاد الأولمبي الأربعاء، لكن النادي الإنجليزي عبر للنهائي بفضل فوزه 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانتزع ليفربول، الذي سيواجه ريال مدريد في النهائي في 26 مايو الجاري، التقدم مرتين لكنه اضطر للتماسك في الشوط الثاني بعد أن صنع روما سلسلة من الفرص الجيدة قبل أن تتسبب ثنائية راديا ناينجولان قبل النهاية في انتزاع الفريق الإيطالي للفوز.

وشكل ساديو ماني لاعب ليفربول أبرز عناصر التهديد الهجومي لدى ليفربول ومنح فريقه التقدم عقب تسع دقائق لكن هدفا غريبا سجله جيمس ميلنر بالخطأ في مرماه عادل الكفة لروما.

ووضعت ضربة رأس من جورجينيو فينالدم ليفربول في المقدمة ثانية لكن روما، الذي حول تأخره بثلاثة أهداف ليفوز على برشلونة في دور الثمانية للبطولة، حصل على دفعة معنوية كبيرة من جديد عندما سدد ايدن جيكو في مرمى لوريس كاريوس في بداية الشوط الثاني.

وسدد ناينجولان من مسافة بعيدة ليجعل النتيجة 3-2 في الدقيقة 86، وسدد ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لكن الأمر بدا متأخرا للغاية بالنسبة للفريق الإيطالي الذي خسر لقاء الذهاب 5-2 على ملعب ليفربول.

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