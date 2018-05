المتوسط:

يواجه اليوم منتخب ليبيا للشباب مواليد 99 نظيره المصري، على استاد بورسعيد في الودية الثانية في إطار الإعداد التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

كان منتخب الشباب قد تعادل سلبيا في الودية الأولى بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم باستاد بورسعيد.

