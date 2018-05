المتوسط:

أشاد أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما فريقه، بالفوز 4-2 على ليفربول الإنجليزي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، رغم توديع الفريق الإيطالي البطولة بالهزيمة 6-7 في النتيجة الإجمالية.

وتغلب روما بثلاثة أهداف نظيفة على برشلونة الإسباني ليقلب هزيمته 1-4 في الذهاب دور الثمانية، لكن ثنائية راديا ناينغولان في النهاية أمام ليفربول لم تكن كافية لتحقيق انتفاضة ناجحة أخرى.

وقال دي فرانشيسكو للصحفيين: “هذا العام قمنا بأمر استثنائي. أنا غاضب قليلا وسأفكر في الأمر كثيرا. ما الذي كان يجب علينا فعله بشكل أفضل”؟

وشهدت المواجهة العدد الأكبر من الأهداف في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال على الإطلاق، بعد انتصار ليفربول 5-2 في الذهاب.

وقال دي فرانشيسكو: “يجب أن يكون هناك المزيد من مثل هذه المباريات. كان أمرا مثيرا للإعجاب أن تحضر إلى الملعب وتشاهد كل هذه الجماهير. أشعر بالأسف لأننا لم نمنحهم ليلة ساحرة. حتى بعد نهاية الشوط الأول كنت مقتنعا أننا نستطيع التفوق على المنافس في الشوط الثاني. أنا سعيد بنضج تفكير هذا الفريق”.

وتأخر روما بهدف مبكر من ساديو ماني لكنه أدرك التعادل بهدف عكسي من جيمس ميلنر، وأعاد جورجينيو فينالدوم التقدم للفريق الإنجليزي، لكن روما انتفض في الشوط الثاني بهدف من إيدن دجيكو وثنائية ناينغولان، لكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل للنهائي للمرة الأولى منذ 1984.

The post رغم الخسارة.. مدرب روما يشيد بآداء فريقه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية