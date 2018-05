مدرب ليفربول: الحظ ساعدنا في التأهل لنهائي دوري الأبطال

المتوسط:

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه احتاج للحظ قليلا للعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء.

واستطاع ليفربول الـتأهل لنهائي البطولة الأوروبية، بعد غياب 11 عاما، رغم هزيمته 2-4 أمام روما الإيطالي مساء الأربعاء، بعدما صب مجموع المباراتينلمصلحة الفريق الإنجليزي بنتيجة 7-6.

وقال كلوب بعد اللقاء: “لا تستطيع التقدم من دون الحظ. احتجنا للحظ مرة واحدة الليلة. ريال مدريد احتاج للحظ يوم أمس (بمواجهة بايرن ميونيخ) أيضا. هكذا تسير الأمور”.

وأضاف المدرب الألماني: “لاعبونا استحقوا التأهل، الشخصية التي أظهروها، وطريقة اللعب التي أظهروها.. كان الأمر جنونيا. لقد نسيت النتيجة. كانت 7-6 صحيح؟ أمر لا يصدق”.

وسبق لكلوب الخسارة في 5 نهائيات سابقة ببطولات قارية ومحلية، مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، وليفربول.

وسيلتقي ليفربول بحامل اللقب ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال يوم 26 مايو المقبل بمدينة كييف الأوكرانية.

وتأهل ريال مدريد الثلاثاء على حساب بايرن ميونيخ الألماني، بعد مباراة متقاربة جدا، انتهت بالتعادل 2-2، وأعطت ريال مدريد أفضلية 4-3 بمجموع المواجهتين.

