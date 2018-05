السبت.. مباراة أهلي طرابلس والمحلة في ربع نهائي الكأس

المتوسط:

أجلت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم مباراة فريقي الأهلي طرابلس والمحلة، والتي كانت مقررة مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018.

وحددت اللجنة يوم السبت المقبل الـ 5 من مايو الجاري موعدا لإقامة المباراة بين الفريقين بملعب طرابلس الدولي، على تمام الساعة الخامسة مساء.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد وجهت خطابا إلى رئيس هيئة الشباب الرياضة أمس الأربعاء بشأن تعليق كافة المناشط الرياضية داخل العاصمة طرابلس لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب التفجير الإرهابي الذي طال المفوضية العليا للانتخابات.

