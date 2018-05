الاتحاد الليبي يؤجل لقاء الأهلي طرابلس والمحلة لدواعي أمنية

المتوسط:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي طرابلس والمحلة، ضمن منافسات الكأس والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء بملعب طرابلس الدولي .

وأقرت لجنة المسابقات موعدا جديدا للمباراة يوم السبت 5 مايو/ أيار الجاري، وتأتي المباراة في إطار ربع نهائي مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

وجاء هذا القرار عقب الأحداث الامنية التي شهدتها العاصمة الليبية يوم أمس الخميس، ومن جهتها علقت مديرية أمن طرابلس الأنشطة الرياضية في المدينة لثلاثة أيام.

