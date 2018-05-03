تكريم بطل الشطرنج الليبي في مانشستر

أقامت القنصلية الليبية بمدينة مانشستر الإنجليزية حفلاً تكريمياً على شرف الشطرنجي الليبي المخضرم، جلال شاهين.

وجاءت هذه البادرة تكريماً وعرفاناً بما حققه هذا الشطرنجي الدولي السابق من إنجازات وتتويجات دولية مشرفة للرياضة الليبية ولعبة الشطرنج بصفة خاصة.

ومن أبرز محطات البطل الليبي، مشاركاته الباهرة ببطولة غلاسكو الدولية وحصوله فيها على قلادة ذهبية وثلاثة قلائد فضية ومثلها من القلائد البرونزية.

وكان شاهين قد شارك مطلع هذا الأسبوع ببطولة نادي “بولي بغلاسكو” بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لتأسيسه وحاز على القلادة الفضية من بين ثلاثين شطرنجياً شاركوا بهذا الحدث.

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