اختتام بطولة الـ 31 المفتوحة للشطرنج في بلدية الجبل الأخضر

الجبل الأخضر 03 مايو 2018 (وال)- اختتمت في بلدية الجبل الأخضر منافسات بطولة الـ 31 المفتوحة للشطرنج، بمشاركة نخبة من اللاعبين من مختلف المدن والمناطق الليبية .

هذا ويستضيف البطولة التي اختتمت أمس الأربعاء، الإتحاد الفرعي للشطرنج بالجبل الأخضر، بإشراف الإتحاد الليبي للعبة الشطرنج .

وفي ختام البطولة، كرم الإتحاد الليبي للشطرنج مدير عام مركز الخبرة القضائية التابع لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار عمر الحجازي، لدعمه وتشجيعه هذه البطولة . (وال -الجبل الأخضر ) ر إ / س ع/ ر ت

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