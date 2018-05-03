المرج تستضيف فعاليات الملتقى الثاني للإعلاميين الرياضيين

المرج 03 مايو 2018 ( وال ) – تستضيف مدينة المرج ومكتب الشباب والرياضة يوم السبت المقبل الموافق 05 مايو الجاري، فعاليات الملتقى الثاني للإعلاميين الرياضيين ليبيا تحت عنوان ” الوفاء لمصورينا”.

وقال رئيس تنسيقية نقابة الإعلاميين في مدينة المرج وئام الدرسي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة الملتقى الثاني سائرة على قدم وساق لانطلاق فعاليات الملتقى في 05 مايو ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر.

وتابع الدرسي أن تنسيقية المرج بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة حريصين على إظهار هذا الحدث بصورة متميزة تليق بالحاضرين والمدينة.

وأضاف رئيس تنسيقية نقابة الإعلاميين أن التنسيقية أعدت البرنامج العام كاملا ويحتوي على فقرات عديدة رياضية وثقافية وفنية.

وتختتم الفعاليات بتكريم المصورين الرياضيين الذين انتقلوا إلى رحمة الله لذا كان عنوان الملتقى ” الوفاء لمصورينا” .( وال – المرج ) ف ح / س ع

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