سحب قرعة رباعي وتفادي الهبوط بالدوري الممتاز

طرابلس 03 مايو 2018 (وال)- جرت ظهر اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس، مراسم سحب قرعة الدور الرباعي وتفادي الهبوط في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2017 / 2018 .

هذا وقد ترأس مراسم القرعة التي أقيمت بحضور مندوبي الأندية المشاركة في التتويج وتفادي الهبوط، رئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم يونس الكزة، إضافة إلى اللاعب الدولي الأسبق أحمد الفلاح، والمدرب الوطني عبد الرؤوف بالنور .

وقد أسفرت نتائج القرعة بمرحلة الذهاب عن مواجهات قوية ومرتقبة، وكانت على النحو التالي :

الأسبوع الأول

الاتحاد vs الأهلي بنغازي

النصر vs الأهلي طرابلس

الأسبوع الثاني

الأهلي بنغازي vs النصر

الاتحاد vs الأهلي طرابلس

الأسبوع الثالث

الاتحاد vs النصر

الأهلي طرابلس vs الأهلي بنغازي

قرعة تفادي الهبوط

الأسبوع الأول

نجوم أجدابيا vs رفيق

الترسانة vs النجمة

الأسبوع الثاني

نجوم أجدابيا vs النجمة

رفيق vs الترسانة

الأسبوع الثالث

نجوم أجدابيا vs الترسانة

النجمة vs رفيق (وال – طرابلس) س أ/ ر ت

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