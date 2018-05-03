اختتام دورة في مجال الإدارة الرياضية ببلدية سوق الجمعة

سوق الجمعة 03 مايو 2018 (وال)- اختتمت بقاعة التدريب ببلدية سوق الجمعة، دورة تدريبية في مجال الإدارة الرياضة تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بالبلدية .

هذا وقد أقيمت الاحتفالية أمس الأربعاء، حيث من خلالها تم حيث تم توزيع شهادات تكريم للمتدربين، بحضور عميد البلدية المكلف السيد شعبان ددش، ورئيس مكتب الشباب ورياضة بالبلدية صلاح مهني، ومدير إدارة الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الليبية محمود الطويل, بالإضافة لعدة جهات وشخصيات رياضية من الأندية الرياضية بسوق الجمعة، ومدارس الناشئين لكرة القدم بالبلدية، ونادي طرابلس للألعاب الجوية، ومؤسسة بادر للتنمية . (وال – سوق الجمعة ) ر إ / س ع/ ر ت

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