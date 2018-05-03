لجنة المسابقات تعلن جدول الرباعي

سحبت في طرابلس، الخميس، قرعة الدوري الرباعي المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز والذي سيتنافس فيه متصدرو المجموعات الأربع على لقب المسابقة.

وسيلعب في الأسبوع الأول بطل المسابقة ومتصدر المجموعة الرابعة الأهلي طرابلس مع متصدر المجموعة الثالثة فريق النصر في حين ستجمع المباراة الثانية فريق الاتحاد متصدر المجموعة الثالثة وخصمه الأهلي بنغازي الذي تصدر المجموعة الأولى.

وسيكون الأسبوع الثاني مخصصاً للديربي، حيث سيصطدم الأهلي طرابلس بفريق الاتحاد وسيلعب النصر مع الأهلي بنغازي في ديربي المدينة، على أن يصطدم الأهلي طرابلس بالأهلي بنغازي في كلاسيكو مرتقب.

ويلعب الاتحاد مع النصر في الجولة الختامية التي ستفرز اسم الفائز والمتوج بلقب الدوري الممتاز.

ويشار إلى أن لجنة المسابقات لم تعلن بعد أسماء الملاعب، وأكدت إقامة كافة مباريات المرحلة بإدراة تحكيم محلي.

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