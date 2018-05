إنجاز جديد لـ«صلاح» كأول مصري بنهائي دوري أبطال أوروبا

المتوسط:

حقق اللاعب المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إنجازا جديدا بعدما أصبح خامس لاعبي عربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأول لاعب مصري يصل لهذه المباراة.

وتأهل صلاح برفقة فريقه ليفربول الذي فاز بمجموع مباراتيه أمام روما الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة “7-6”.

يذكر بأن الجزائري رابح ماجر أول لاعب عربي يصل إلى نهائي البطولة الأوروبية، كان ذلك عام 1987، وسجل هدفا في النهائي الذي حسمه بورتو البرتغالي أمام بايرن ميونيخ الألماني ونجح في رفع لقب البطولة.

ويعتبر المغربي رضوان حجري، اللاعب العربي الثاني الذي وصل إلى ذلك النهائي، وذلك عام 1988، حينما كان يلعب في صفوف بنفيكا البرتغالي، وواجه فريق “بي إس في أيندهوفن” الهولندي في المباراة النهائية، وفاز الأخير بعد ماراثون ضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، وسجل حجري ركلة من ركلات فريقه.

المغربي مهدي بن عطية، وصل إلى النهائي رفقة فريقه يوفنتوس عام 2017، لكنه لم يشارك في المباراة النهائية ضد ريال مدريد، والتي خسرها البيانكونيري برباعية مقابل هدف وحيد.

بينما تستضيف العاصمة الأوكرانية كييف لاعبين عربيين في نهائي النسخة الحالية، هما المغربي أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد الإسباني، الذي يواجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

لكن صلاح، يعد أول لاعب مصري على الإطلاق يصل إلى تلك المرحلة في دوري أبطال أوروبا على الرغم من عديد المشاركات المصرية في البطولة.

وتعد تلك المرة الأولى التي يصل فيها لاعبان عربيان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

