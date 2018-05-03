كأس الطائرة ينطلق السبت بأجواء حماسية

تنطلق منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة، السبت القادم في طرابلس، بمباراة تجمع الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

وسيحاول الأهلي طرابلس بطل المسابقة لـ5 مناسبات، تعويض فشله في بطولة ليبيا بتحقيق أول انتصار للتعرف على مباراته القادمة، حيث سيلعب الخاسر بهذه المباراة أمام السويحلي المرشح الأكبر للفوز باللقب يوم الأحد، فيما سيواجه الفائز من مباراة “الأهليين” فريق السويحلي يوم الاثنين في آخر مباريات كأس ليبيا للعبة.

يشار إلى أن السويحلي توّج ببطولة ليبيا يوم الاثنين الماضي بتفوقه على الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في نهائيات غريان.

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