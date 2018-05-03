التحدي مصراتة يشارك في كأس العالم للأندية

يشارك فريق التحدي مصراتة بطل الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بروسيا شهر مايو الجاري.

وتأكد بشكل رسمي مشاركة نادي التحدي في كأس العالم للأندية بعد مجهودات بذلتها وزارة الخارجية مع عدة مسؤولين من روسيا لغرض تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير تأشيرة الدخول لبعثة فريق التحدي.

ويخوض التحدي المنافسات بدعوة من الاتحاد الروسي للعبة إلى المشاركة في البطولة التي تضم أقوى الفرق العالمية.

يذكر أن فريق التحدي يعد من الأندية المتميزة في كرة القدم المصغرة في ليبيا بعد أن حقق لقب أول نسخة من الدوري الليبي للعبة، إضافة إلى تتويجه ببطولة تطاوين الدولية بتونس الفترة الماضية.

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