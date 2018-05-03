منتخب الدراجات يبدأ الجمعة مشواره بطواف وهران الدولي

يستهل المنتخب الوطني للدراجات مشاركته في طواف وهران الدولي الذي يفتتح الجمعة بمشاركة دولية موسعة.

ويشارك المنتخب الوطني بـ6 رياضيين وهم عبدالعاطي العقربي، وطارق بادي ،ومحمد الكمع، وعلاء الدين حمودة ،وقيس أبوتالولة، وأيوب حصوة.

ويقود المنتخب الوطني في هذه المنافسات المدرب محمد التومي ومساعده فتحي الطيب.

وهذا وجرى اختيار الحكم الليبي البهلول عيسى لتحكيم المنافسات بالطواف.

يشار إلى أن طواف وهران سيستمر لثلاثة أيام وسيستعد من خلاله المنتخب الوطني لمنافسات البطولة العربية والإفريقية المقبلتين.

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