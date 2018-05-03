ثلاثية مصرية في شباك منتخب الشباب

خسر المنتخب الوطني مباراته الودية أمام نظيره المصري بثلاثة أهداف دون رد، ضمن تحضيراته لمباراة بوركينا فاسو بتصفيات أمم أفريقيا.

وتعتبر هذه المباراة الثانية للمنتخب في بورسعيد، بعد الودية الأولى الاثنين الماضي أمام المنتخب المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المفترض أن يغادر منتخبنا الأراضي المصرية باتجاه العاصمة البوركينية واغادوغو، منتصف الأسبوع القادم قبل أربعة أيام من مواجهة المنتخب البوركيني في الدور الثاني من تصفيات كأس أفريقيا للشباب والتي تحتضنها النيجر العام القادم.

يشار إلى أن منتخب الشباب خاض معسكرا قصيرا في طرابلس تخللته بعض الوديات، ويتخذ من مصر المحطة الاستعدادية الأخيرة في خطوة من الجهاز الفني لزرع الانسجام بين اللاعبين نظرا لقلة تجمع المنتخب وتنوع اللاعبين من كل الفرق.

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