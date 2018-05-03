انطلاق بطولة “شهداء الكرامة” لكمال الأجسام والفزيك في طبرق

طبرق-العنوان

أطلق الاتحاد الفرعي لكمال الأجسام والفزيك في طبرق اليوم الخميس بطولة شهداء الكرامة لكمال الأجسام بفندق دار السلام.

وقال رئيس الاتحاد العام لكمال الاجسام بالمنطقة الشرقية محمد الوسيع “إن هذه البطولة هي الأولى من نوعها التي تقام بالمنطقة الشرقية ونحن كاتحاد عام نشيد بجهود أبناء طبرق على انشائها”.

وأشاد بالدور الذي لعبته جمعية الميدان بتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه البطولة كنوع من دعم مؤسسات المجتمع المدني للرياضة في المدينة.

وأعرب الوسيع عن أمانيه بأن تكون هناك بطولة بالمنطقة الشرقية وتستضيفها طبرق لما وجدناه من تنسيق وإتمام ونظام.

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